Preços da produção industrial recuam 8,3% em fevereiro na zona euro

Os preços no setor da industrial de energia caíram 21,1% na zona euro e 19,6% na UE, na comparação com janeiro de 2023.

Na comparação com janeiro, o indicador desceu 1,0% nos países da moeda única e 0,9% no conjunto da UE.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a Eslováquia (-25,5%), a Irlanda (-24,2%) e a Itália (-14,2%) apresentaram as maiores quebras homólogas e o Luxemburgo (17,2%) e Malta (o,7%) as únicas subidas.

Face a janeiro, as principais descidas dos preços da produção industrial foram registadas na Estónia (-7,2%), Eslováquia (-5,6%) e Irlanda (-4,2%) e os maiores avanços na Bélgica (1,4%), no Luxemburgo (0,8%) e na Hungria (0,7%).

Em Portugal, o indicador recuou 2,4% face a fevereiro de 2023 e acelerou 0,3% na comparação com janeiro.