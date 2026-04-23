Preços do petróleo disparam 4% face à incerteza entre Teerão e Washington

Por volta da 00:25 (hora de Lisboa), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado norte-americano, subia 4,06% para 96,73 dólares (82,22 euros), com o valor do Brent do Mar do Norte, referência mundial, a aumentar 3,62% para 105,63 dólares (89,79 euros).

No entanto, o principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, abriu a sessão de hoje a ultrapassar pela primeira vez os 60 mil pontos, graças ao bom desempenho das ações de empresas de tecnologia, apesar da incerteza causada pela guerra no Irão.

Logo no início da sessão, o indicador, que reúne os 225 títulos mais representativos do mercado nipónico, registou um aumento de quase 1%, cerca de 415 pontos, superando momentaneamente a barreira dos 60 mil pontos.

No sentido contrário, o índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, perdia cerca de 0,3%, ou 11,47 pontos, para 3.733,52 unidades.

O mercado de Tóquio seguiu o desempenho de Wall Street, que encerrou a sessão de quarta-feira em alta e com novos recordes nos índices S&P 500 e Nasdaq, depois de os Estados Unidos anunciarem a extensão do cessar-fogo com o Irão.

No setor dos semicondutores, um dos que mais beneficiaram do otimismo gerado pelas expectativas de que os Estados Unidos e o Irão retomem em breve as negociações para pôr fim à guerra no Médio Oriente, destacaram-se na abertura a subida da Advantest (2,56%) e da Tokyo Electron (0,7%).

O grupo de telecomunicações e investimento SoftBank, que tem apostado fortemente na inteligência artificial com investimentos multimilionários na OpenAI, criadora do modelo generativo ChatGPT, disparava 6,17%.

No setor da defesa, a Mitsubishi Heavy Industries subia 3,33% na abertura, enquanto a Kawasaki Heavy Industries avançava 2,1%.

O fabricante de automóveis Toyota, a empresa de maior capitalização japonesa, caiu 0,34%, enquanto a Sony, referência na eletrónica e no entretenimento, perdeu 2,3%.