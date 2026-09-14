Preços do petróleo disparam após ataques a oleoduto da Arábia Saudita

Na quarta-feira, tinha ultrapassado a barreira dos 100 dólares pela primeira vez desde julho e registado uma valorização de quase 9% na semana anterior.

Jornal da Tarde | 14 de setembro de 2026



Reunião adiada

c/ agências

O petróleo Brent, referência internacional para os preços do petróleo, subiu para 108,03 dólares por barril esta segunda-feira – um aumento de 3,25%.Os Houthis, apoiados pelo Iémen, lançaram vários ataques contra a Arábia Saudita no fim de semana e capturaram a ilha estratégica de Perim, no estreito de Bab al-Mandab.Os ataques danificaram a conduta de petróleo, obrigando ao seu encerramento.Comerciantes do Reino alertaram que as reservas de petróleo para exportação vão esgotar se o oleoduto leste-oeste não for reaberto em poucos dias.Os Houthis anunciaram uma "operação militar em larga escala" contra a Arábia Saudita, em Khamis Mushait, utilizando dezenas de mísseis balísticos e drones. O porta-voz militar dos Houthis afirma que a operação é em resposta aos mais de 300 ataques aéreos sauditas nos últimos dias e prometeu que o grupo "continuará as operações em território saudita enquanto a agressão persistir".Perante esta recente escalada,As autoridades iranianas tinham declarado que iriam participar no encontro com Estados árabes do Golfo para apresentar um acordo com o Omã sobre a gestão das rotas de navegação no estreito de Ormuz, por onde passava cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo antes da guerra.Em entrevista ao jornal, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, afirmou que, independentemente de qualquer acordo com o Omã, o Irão não reabriria o estreito até que os Estados Unidos atendessem às exigências de Teerão.