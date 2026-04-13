Preços do petróleo e do gás natural voltam a aumentar

O preço do petróleo Brent para entrega em junho subiu, esta segunda-feira, 7,51 por cento para os 102,25 dólares e durante a madrugada chegou a atingir os 103,87 dólares.



Também o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,59 por cento para 104,86 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano. Na sexta-feira, a cotação do barril para entrega em junho terminou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,75 por cento, para 95,20 dólares. Por este motivo, os combustíveis ficaram mais baratos em Portugal.



Um litro de gasóleo desceu 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos. É a maior descida no preço dos combustíveis desde o início do conflito no Médio Oriente.



Também o gás natural voltou a subir esta segunda-feira, com um aumento de 8,60 por cento, para 47,66 euros por megawatt-hora, embora tenha atingido 49,52 euros na abertura.



Os preços voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram sem acordo este fim de semana, e depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos iriam bloquear todas as embarcações que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.



"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã", a partir das 14h00 GMT (15h00 em Lisboa), segundo uma mensagem publicada pelo Comando Central (CENTCOM) dos EUA nas redes sociais.

