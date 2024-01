O benefício fiscal do IVA Zero, aplicado a um conjunto de bens essenciais alimentares, acaba na sexta-feira. A Antena 1 foi até ao mercado de Olhão, no Algarve, onde ouviu as queixas de alguns consumidores e vendedores.

Com o fim desta medida, os consumidores voltam a fazer contas ao dinheiro que vão gastar a mais, perante o aumento dos preços no arranque do novo ano.