Preços dos alimentos. Governo "empenhado" em minimizar subidas, garante ministra

As declarações chegam no mesmo dia em que foram divulgados dados do Observatório dos Preços da Cadeia de Abastecimento Agroalimentar, tutelado pelo Governo, segundo o qual os preços de alguns alimentos básicos estão a subir mais na produção do que na venda ao público.



“O Governo está empenhado em criar condições para que a situação grave que é vivida neste momento possa ser minimizada e com isso possamos ter medidas justas”, assegurou Maria do Céu Antunes.



Questionada sobre se a fixação de limites às margens de lucro dos supermercados poderá estar em cima da mesa, a ministra respondeu que poderá estar caso o Governo considere que essa é uma das razões para o aumento dos preços entre os consumidores.



A governante frisou ainda que a plataforma do Governo para o acompanhamento das relações da cadeia alimentar tem permitido equilibrar os preços. Deu o exemplo do leite, que “no último ano, no preço ao produtor – porque se percebia que estava com prejuízo na produção – foi aumentado em 21 cêntimos, 60%”.



Acerca das queixas dos agricultores sobre a ausência de apoios do Estado, a ministra garantiu que cerca de 200.000 agricultores têm recebido apoios extraordinários, tendo só este ano sido atribuídas verbas de 37 milhões de euros.



“Há aqui uma questão que não podemos esconder. Estes apoios não servem para anular todo o prejuízo. Servem para mitigar os efeitos”, explicou.



Maria do Céu Antunes sublinhou que “o aumento dos preços da produção subiu em Portugal 14%, mas estes 14% não refletem de todo os aumentos dos fatores de produção, que estão na ordem dos 27%”.