Economia
Preços dos combustíveis atingem hoje máximos históricos em Portugal
Mesmo com o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, o ISP, o abastecimento vai sair mais caro cera de 6 cêntimos e meio no gasóleo e 5 cêntimos na gasolina.
Desde o início do conflito no Médio Oriente, o litro de gasóleo já encareceu mais de 60 cêntimos e o da gasolina cerca de 44 cêntimos.
Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.
O ministro das Finanças admitiu que os apoios aos combustíveis vão manter-se "algum tempo", remetendo uma avaliação para a evolução da guerra no Médio Oriente, e defendeu apoios ao rendimento em vez de mexidas no IVA da energia.
O Governo prolongou até ao final do ano o apoio de 10 cêntimos por litro ao gasóleo profissional e reeditou apoios a táxis, bombeiros e setor social, num pacote de 38 milhões de euros para setores mais afetados pelos combustíveis.
O Governo vai propor ao parlamento o prolongamento até 31 de dezembro do regime temporário que permite baixar as taxas do ISP sobre a gasolina e o gasóleo para compensar a receita adicional de IVA resultante da subida dos combustíveis.
Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.
O ministro das Finanças admitiu que os apoios aos combustíveis vão manter-se "algum tempo", remetendo uma avaliação para a evolução da guerra no Médio Oriente, e defendeu apoios ao rendimento em vez de mexidas no IVA da energia.
O Governo prolongou até ao final do ano o apoio de 10 cêntimos por litro ao gasóleo profissional e reeditou apoios a táxis, bombeiros e setor social, num pacote de 38 milhões de euros para setores mais afetados pelos combustíveis.
O Governo vai propor ao parlamento o prolongamento até 31 de dezembro do regime temporário que permite baixar as taxas do ISP sobre a gasolina e o gasóleo para compensar a receita adicional de IVA resultante da subida dos combustíveis.