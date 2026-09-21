Preços dos combustíveis atingem hoje máximos históricos em Portugal

Desde o início do conflito no Médio Oriente,Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.remetendo uma avaliação para a evolução da guerra no Médio Oriente, e defendeu apoios ao rendimento em vez de mexidas no IVA da energia.O Governo prolongou até ao final do ano o apoio de 10 cêntimos por litro ao gasóleo profissional e reeditou apoios a táxis, bombeiros e setor social, num pacote de 38 milhões de euros para setores mais afetados pelos combustíveis.sobre a gasolina e o gasóleo para compensar a receita adicional de IVA resultante da subida dos combustíveis.