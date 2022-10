Preços dos combustíveis não vão baixar tão depressa

Com a estabilização do preço de venda do petróleo e outros fatores como a reposição gradual do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), os preços dos combustíveis em Portugal não vão registar uma descida nos próximos tempos. A convicção é de António Comprido, secretário-geral da APETRO - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas.