Preços em Angola cresceram 28,1% em média em 2024

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados na segunda-feira ao final do dia, os angolanos enfrentaram uma subida de 27,5% dos preços em dezembro do ano passado, face aos valores de dezembro de 2023, ao passo que o índice que mede os preços subiu 1,7% em dezembro do ano passado, face ao registado no mês anterior.

"A variação homóloga em dezembro situa-se em 27,50%, registando um acréscimo de 7,49 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior", lê-se no relatório sobre a evolução dos preços em Angola, em que se salienta que, "comparando a variação homóloga atual [dezembro de 2024] com a registada no mês anterior, verifica-se uma desaceleração de 0,91 pontos percentuais".

Em Luanda, a província onde os preços mais subiram em 2024, em dezembro do ano passado, os preços estavam 32,18% mais caros do que em dezembro de 2023, de acordo com os dados do INE, que dão conta de um "acréscimo de 6,16 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior".