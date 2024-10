Preços na produção industrial aumentam 1,6% no 3.º trimestre

"No terceiro trimestre de 2024, os preços da produção industrial aumentaram 1,6%, traduzindo uma aceleração de 1,0 p.p. face ao resultado no trimestre anterior", aponta o INE num destaque hoje publicado.

Entre os grandes agrupamentos, destacaram-se as subidas de 3,2% e 1,4%, respetivamente, nos "bens de consumo" e nos "bens intermédios" (3,0% e -3,2% no trimestre anterior), enquanto os bens de investimento (0,1%, 0,4% no trimestre anterior) e a energia (0,3%, 4,3% no trimestre anterior) tiveram subidas mais modestas.

Apenas em setembro, os preços na produção industrial aumentaram 0,9%, em termos homólogos, uma taxa inferior em 1,1 pontos percentuais à de agosto.

Numa análise sem o agrupamento da energia, a subida homóloga do índice foi de 1,9%, contra 2,1% no mês anterior.

Em setembro, o agrupamento "energia" recuou 3,4%, depois de ter crescido 1,5% no mês anterior, tendo também os "bens de investimento" baixado 0,2% (0,0% em agosto).

Já os "bens de consumo" e os "bens intermédios" tiveram variações homólogas de 3,3% e 1,4% em setembro, depois de crescimentos de 3,4% e 1,7% em agosto.

Para a taxa de variação homóloga, o maior contributo veio do agrupamento dos "bens de consumo" (1,1 pontos percentuais), seguindo-se os "bens intermédios" (0,5 pontos), enquanto os "bens de investimento" tiveram um contributo nulo e a energia teve um contributo negativo de 0,6 pontos.

Segundo o INE, na secção das "indústrias transformadoras", os preços aumentaram 0,4%, resultando num contributo de 0,3 pontos percentuais para a variação do índice total (variação de 1,0% e contributo de 0,9 p.p. em agosto).

Por sua vez, a secção de "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" recuou 5,2 pontos percentuais, para uma variação de 5,9% e contribuindo com 0,5 pontos para o agregado.

Em termos mensais, os preços na produção industrial registaram uma diminuição de 1,0%, contra uma subida de 0,1% um ano antes.

De acordo com o INE, todos os agrupamentos registaram variações negativas, destacando-se as reduções de "energia" (-3,1%) e "bens intermédios" (-1,0%), que contribuíram no mês com -0,5 pontos e -0,3 pontos, respetivamente.

Tanto os "bens de consumo" como os "bens de investimento" caíram 0,2% em cadeia.

Excluindo o agrupamento de "energia", o índice diminuiu 0,5% (redução de 0,3% no período homólogo).

Na secção das "indústrias Transformadoras" os preços diminuíram 0,7% em setembro (que compara com uma variação nula no período homólogo), contribuindo com -0,6 pontos percentuais para a variação mensal do índice total.

A secção de "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" apresentou uma diminuição de 4,0% e um contributo de -0,4 pontos percentuais (0,6% e 0,1 pontos percentuais no período homólogo).