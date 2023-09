Presidente da CIP insiste em alívio fiscal. "Temos impostos de ricos mas somos país pobre"

O presidente da CIP. O que acaba por potenciar a cobrança por parte do Estado.





Conclusão que leva o presidente da Confederação Empresarial de Portugal a exortar o Governo a avançar com um alívio de impostos.Armindo Monteiro argumenta que o sistema fiscal está desatualizado, dado que se baseia em subidas ou descidas pontuais em determinados impostos. “A economia nestes 40 anos não evoluiu?”, pergunta. ouvido no programa Tudo é Economia , da RTP3, Armindo Monteiro mostrara-se já convicto de que seria possível aumentar o salário mínimo no próximo ano, advertindo, todavia, para o que considerava ser a necessidade de aliviar a carga fiscal sobre as empresas.