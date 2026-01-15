Presidente da Estónia quer reforço das sanções à Rússia

Em conferência de imprensa conjunta, no final de uma reunião com o Presidente português, o chefe de Estado da Estónia disse que a Ucrânia continua a ser um tema central e que a defesa da independência e da integridade territorial daquele país "é inabalável".

"Não aceitaremos que as fronteiras sejam alteradas pela força", sublinhou, referindo que "esta é uma questão existencial para a Estónia, bem como para os membros das Nações Unidas".

Alar Karis, que iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias a Portugal, afirmou ainda que "o alargamento da União Europeia continua a ser uma das mais fortes garantias de segurança" que se pode oferecer e que "a adesão da Ucrânia à NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] deve manter-se em cima da mesa".

A Estónia "continuará o seu apoio militar anual à Ucrânia e está pronta para contribuir para a coligação dos países dispostos a cooperar", afirmou, defendendo também ser essencial a responsabilização pelos crimes de agressão.

O chefe de Estado do país do leste da Europa, que partilha uma fronteira de cerca de 350 quilómetros com a Rússia, considerou também que a Europa deve investir mais na defesa, referindo que a Estónia vai passar a dedicar, a partir do próximo ano, 5,4% do PIB (Produto Interno Bruto, a riqueza produzida pelo país) a essa área.

"Todos os aliados devem tomar medidas concretas para atingir as suas novas metas de gastos com defesa", disse Alar Karis, ao lado do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugal e Estónia, que mantêm relações diplomáticas há mais de 100 anos, têm os mesmos "valores, responsabilidade e trabalho em equipa" e falam "a mesma linguagem, apesar dos diferentes climas e geografias", afirmou, sublinhando que os dois países "partilham uma visão muito semelhante da Europa e do mundo".

"Gostaria de agradecer a Portugal pelo seu compromisso a longo prazo com o flanco leste da NATO e pela sua participação na missão de policiamento aéreo do Báltico", adiantou, tendo também referido que "o regresso de Portugal à base aérea de Amari, a partir de abril de 2026, é um forte sinal de solidariedade entre os aliados".

A cooperação entre os dois Estados passa também pela economia, governação digital e educação, adiantou Alar Karis, que estará, na sexta-feira, presente num fórum empresarial, onde participarão cerca de 50 empresas estónias e portuguesas.

"Isto demonstra o crescente interesse de ambas as partes e oferece-nos excelentes oportunidades para aprofundar a cooperação em muitas áreas, incluindo os serviços digitais e a inteligência artificial", disse.

Os dois países vão assinar na sexta-feira um protocolo de colaboração entre a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologia Ambiental e a Câmara de Comércio e Indústria da Estónia.

Alar Karis iniciou hoje uma visita de Estado a Portugal, tendo estado, durante a manhã, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, antes de se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa.

À tarde, será recebido pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.