Presidente da República já não vai convocar o Conselho de Estado

O presidente da República já não deve convocar uma reunião do Conselho de Estado dedicada à proposta de Orçamento do Estado para 2025, ou sequer chamar os partidos ao Palácio de Belém, como havia anunciado. O jornal Expresso revela que Marcelo Rebelo de Sousa está convencido de que a proposta do Governo vai ser aprovada, nem que seja com os votos do Chega.

No Conselho de Estado do início do mês, marcado para discutir a situação internacional, os conselheiros falaram de uma possível crise orçamental. A maioria é a favor de eleições antecipadas caso as contas do próximo ano não sejam aprovadas.



Belém considera que este é o tempo de não ter intervenção pública e de esperar para ver o que acontece nas próximas semanas.