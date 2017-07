Presidente da República recebeu delegação da Altice, Prisa e Media Capital

A informação está disponível numa nota divulgada no portal da Presidência da República.



A Altice anunciou esta sexta-feira um acordo para a compra da Media Capital, dona da TVI, numa operação avaliada em 440 milhões de euros, pela empresa espanhola.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem de se pronunciar sobre a operação quando for contactada pela Autoridade da Concorrência (AdC), antes desta última dar o seu parecer sobre o negócio. O parecer do regulador dos media é vinculativo.







Fundada em 2001 pelo empresário Patrick Drahi, o grupo Altice entrou em Portugal com a compra da Cabovisão por 45 milhões de euros em 2011 e a Oni por cerca de 80 milhões de euros em 2012.



Em junho de 2015, a multinacional presente, atualmente, em 10 países concluiu a compra da PT Portugal à Oi, por 5,7 mil milhões de euros, dos quais 4,9 mil milhões foram recebidos em caixa pela Oi.