Presidente da Reserva Federal recebe intimação judicial e acusa Trump de "pressão"

Este é mais um episódio na tensão existente entre a Casa Branca e a Reserva Federal, que tem sido pressionada a baixar as taxas de juro - algo que a reserva fez apenas três vezes no último ano -, o que tem sido interpretado como uma tentativa por parte da Casa Branca de ameaçar a independência da instituição.



Ouro e prata em máximos históricos



Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, anunciou ter recebido uma intimação judicial na sexta-feira, por parte do Departamento de Justiça, devido à audição de junho, na comissão bancária do Senado, sobre a renovação de dois edifícios da instituição, estimada em 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros). A suspeita prende-se com uma possível fraude e branqueamento do verdadeiro valor total.Em comunicado divulgado pela Reserva Federal, Powell afirma acreditar queO presidente da Reserva Federal acrescenta que serviu em quatro administrações norte-americanas, tanto republicanas, como democratas, e que tem exercido as suas funçõesEm agosto de 2025,No entanto, em declarações à NBC, Trump admitiu não saber de nada da investigação, apesar de o ter ameaçado processá-lo por “incompetência grosseira”.O mandato de Jerome Powell termina em maio, mas a vaga poderá não ser preenchida na data prevista. O senador republicano Thom Tillis, membro da comissão bancária do Senado, anunciou em comunicado, no domingo, que irá opor-se “a qualquer nomeado para o Fed [Reserva Federal] – incluindo a futura vaga de presidente da Fed – até esta matéria legal estar totalmente resolvida”.Um dia após a revelação da investigação judicial, os preços do ouro e da prata atingiram níveis recorde.O ouro situa-se nos 4.600 dólares (3.939 euros) por onça (cerca de 31,1 gramas), enquanto a prata chega perto dos 85 dólares (73 euros) por onça.