Presidente da Reserva Federal recebe intimação judicial e acusa Trump de "pressão"
O Departamento de Justiça dos EUA lançou uma investigação judicial contra o presidente da Reserva Federal sobre a sua audição no Congresso, em junho de 2025. A informação é avançada pela própria Reserva Federal, que duvida das verdadeiras razões da intimação.
Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, anunciou ter recebido uma intimação judicial na sexta-feira, por parte do Departamento de Justiça, devido à audição de junho, na comissão bancária do Senado, sobre a renovação de dois edifícios da instituição, estimada em 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros). A suspeita prende-se com uma possível fraude e branqueamento do verdadeiro valor total.
Em comunicado divulgado pela Reserva Federal, Powell afirma acreditar que as intenções da investigação são outras, nomeadamente “uma consequência do facto de a Reserva Federal definir as taxas de juro com base na melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do presidente”.
O presidente da Reserva Federal acrescenta que serviu em quatro administrações norte-americanas, tanto republicanas, como democratas, e que tem exercido as suas funções “sem medo ou favorecimento político, focados apenas no nosso mandato de estabilização dos preços e pleno emprego”.Este é mais um episódio na tensão existente entre a Casa Branca e a Reserva Federal, que tem sido pressionada a baixar as taxas de juro - algo que a reserva fez apenas três vezes no último ano -, o que tem sido interpretado como uma tentativa por parte da Casa Branca de ameaçar a independência da instituição.
Em agosto de 2025, Donald Trump havia acusado Powell de mentir e de que as obras de renovação dos dois edifícios da Reserva Federal iriam custar 3,1 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros), em vez dos 2,5 mil milhões estimados.
No entanto, em declarações à NBC, Trump admitiu não saber de nada da investigação, apesar de o ter ameaçado processá-lo por “incompetência grosseira”.
O mandato de Jerome Powell termina em maio, mas a vaga poderá não ser preenchida na data prevista. O senador republicano Thom Tillis, membro da comissão bancária do Senado, anunciou em comunicado, no domingo, que irá opor-se “a qualquer nomeado para o Fed [Reserva Federal] – incluindo a futura vaga de presidente da Fed – até esta matéria legal estar totalmente resolvida”.
Ouro e prata em máximos históricos
Um dia após a revelação da investigação judicial, os preços do ouro e da prata atingiram níveis recorde.
O ouro situa-se nos 4.600 dólares (3.939 euros) por onça (cerca de 31,1 gramas), enquanto a prata chega perto dos 85 dólares (73 euros) por onça.
