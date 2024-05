Presidente do BCP quer apoios a jovens para habitação e acesso fácil ao crédito

"É muito importante apoiar os jovens na aquisição da habitação", disse o líder do Millennium BCP à agência Lusa, à margem de um colóquio realizado hoje, em Beja, na feira agropecuária Ovibeja.

Questionado sobre declarações recentes do presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, que considerou positiva a medida do Governo de garantia pública a compra de casa por jovens, o presidente executivo (Chief Executive Officer, CEO) do BCP disse à Lusa estar "muito de acordo" com essa ideia, mas acrescentou que ter "uma visão um bocadinho mais complexa" sobre a matéria.

"A aquisição da habitação, além da casa, da base onde as pessoas vão desenvolver toda a sua vida, é também uma poupança, é o que lhes vai permitir acumular para que um dia mais tarde tenham ali uma reserva de valor, na sua reforma", afirmou.

Portanto, de facto, trata-se de um passo "muito importante" e que é preciso apoiar, mas, ao mesmo tempo, "é igualmente importante criar condições para que os jovens em início de vida, sobretudo os jovens que não têm pais que podem dar uma entrada inicial, não fiquem vedados de acesso ao crédito", argumentou.

"Eu considero isso absolutamente relevante, porque há muitos jovens que não conseguem dar uma entrada inicial de 10% e, portanto, tem que se criar condições. Não sei se é por garantia pública, se não é por garantia pública, mas tem que se criar condições para que esses jovens possam, de facto, ter maior facilidade de acesso ao crédito e o BCP está fortemente empenhado" nisso, frisou.

Questionado sobre se essa medida poderia ser implementada pelo Governo, Miguel Maia considerou que "obviamente" que pode, mas que prefere outro caminho.

"Eu gosto mais de pedir à sociedade civil do que aos governos. Acho que a sociedade civil tem que dar resposta e a parte de regulação tem que dar resposta", disse.

E é com isso que está "mais preocupado, com a alteração da legislação e da regulação que permita o acesso fácil [ao crédito] por parte desses jovens do que propriamente [com] mais apoios, mais apoios. Se vierem, são bem-vindos, mas não deve ser o elemento essencial", defendeu.

O líder do Millennium BCP realçou que já também necessidade de "aumentar a oferta" de casas e analisar "uma outra questão que tem a ver com os preços e que tem a ver com o número de casas que estão disponíveis".

"Tem que haver, de facto, uma transformação muito forte da sociedade portuguesa para que haja habitação a custos acessíveis mais disponível. E isso passa por muitas frentes, não apenas por um tema de financiamento", considerou.