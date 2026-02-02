Presidente do BPI considera adequado dividendo de 428 ME ao Caixabank

O Banco BPI apresentou hoje lucros consolidados de 512 milhões de euros em 2025, menos 13% do que no ano anterior (sobretudo devido ao prejuízo do moçambicano BCI de 20 milhões de euros).

Em conferência de imprensa, João Pedro Oliveira e Costa disse que na conta de resultados de 2025 já estão incorporados 428 milhões de euros de dividendos, mas que o valor definitivo será decidido na assembleia-geral.

Contudo, considerou que este é mesmo o valor adequado e que provavelmente será o definitivo.

"Se nada houver de alteração será esse o valor proposto e votado (...) não acredito que seja mais", afirmou.

O Conselho de Administração presidido por João Pedro Oliveira e Costa terminou o mandato no final de 2025 e um novo terá de ser nomeado nas próximas semanas.

Questionado sobre se gostaria de continuar como presidente executivo, disse que está "entusiasmado" com o trabalho que vem fazendo e que gosta muito do BPI, onde trabalha há três décadas, e do acionista Caixabank, mas que está disponível para qualquer decisão.

"Estarei cá enquanto acionista entender, mas gosto de cá estar", afirmou.