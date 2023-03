Presidente do PS lembra "referência" e "exemplo de empreendedorismo"

"Rui Nabeiro é, muito para além da sua condição de um simples militante socialista, uma referência para o PS. Eu lembro sempre a com uma memória muito forte a forma como ele era recebido nos nossos congressos", evocou Carlos César.

O presidente do PS falava aos jornalistas à chegada à Igreja Matriz de Campo Maior (Portalegre), para estar presente na missa do empresário e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés, que morreu no domingo, aos 91 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de doença.

Do ponto de vista pessoal, o presidente socialista apontou "o grande empenhamento cívico" do empresário e o apoio que este lhe deu, "em várias circunstâncias".

Mas Carlos César recusou também "resumir" Rui Nabeiro à "sua opção partidária", porque, para além disso, foi "um exemplo De empreendedorismo, de sabedoria, de humildade".

"E conjugou tudo isso fazendo uma obra que é uma obra especialmente relevante, não só para a sua comunidade mais próxima, mas também para a representação externa e para a pujança empresarial no país", realçou.

O país tem "muitos empresários, muita capacidade, muita iniciativa" e o comendador Rui Nabeiro foi "um símbolo maior dessa capacidade, desse empenhamento e da forma de fazer sucesso".

A eucaristia na Igreja Matriz de Campo Maior, presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, começou às 12:00.

Durante a missa, que deverá durar cerca de duas horas, a fadista Carminho vai interpretar uma música de que Rui Nabeiro gostava, intitulada "Estrela", e o Coro Gulbenkian também vai interpretar "Eu quero é viver", de António Variações.

A missa de corpo presente está também a ser transmitida para o exterior da igreja através de um ecrã gigante para que os muitos populares concentrados na praça possam assistir à mesma.

O cortejo fúnebre seguirá, depois, em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.