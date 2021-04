Primeira carruagem elétrica a circular na Linha do Minho parte de Valença no dia 25

Em sentido inverso, adiantou à agência Lusa a fonte da CP-Comboios de Portugal, às 06:00 parte da estação da Campanhã, no Porto, "um comboio que entra, às 07:20, no novo troço eletrificado em Viana do Castelo e chega a Valença às 08:01".

O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, anunciou hoje que começam no dia 25 de abril as primeiras circulações no troço Viana do Castelo e Valença, cuja modernização e eletrificação acabou no final de 2020, início de 2021, num investimento de 18 milhões de euros.

A fonte da CP adiantou que aquela ligação ferroviária "vai ser assegurada por carruagens Corail, para os serviços intercidades e inter-regional, sendo que o serviço regional será garantido por automotoras (Unidades Triplas Elétricas (UTE) da série 2240".

Aquela fonte adiantou que as carruagens da série ARCO que, inicialmente foram apontadas para iniciar a nova operação "não vão entrar em funcionamento para já".

"Houve algum atraso nos trabalhos de recuperação e por terem sido carruagens adquiridas as Espanha para operar em Portugal precisam de homologação, que pela legislação em vigor, passa pelo Balcão Único Europeu", explicou a fonte.

Em causa estão as 51 carruagens compradas em setembro de 2020 pela CP à espanhola Renfe por 1,61 milhões de euros.

Inicialmente, estava previsto que três dessas carruagens, "recuperadas e já sem amianto", começassem a operar na Linha do Minho, entre o Porto e Valença.

Hoje em Viana do Castelo, o secretário de Estado das Infraestruturas, adiantou "estar previsto para o dia 26 um momento evocativo da inauguração daquele troço da linha ferroviária com a presença do primeiro-ministro, António Costa".

Aquele "momento" prevê uma viagem de comboio elétrico, com partida em Viana do Castelo e destino em Valença, onde ocorrerá uma cerimónia oficial.

A modernização e eletrificação da Linha do Minho, entre Nine, no distrito de Braga, e Valença, no distrito de Viana do Castelo representou um investimento de 86,4 milhões de euros, inserido no Plano de Investimentos Ferrovia 2020 e cofinanciado pelo programa Compete 2020.

A modernização da Linha do Minho foi anunciada em 2011, depois de afastada a possibilidade de encerramento da ligação ferroviária internacional entre a cidade do Porto e Vigo, na Galiza.

Na quinta-feira, uma portaria dos secretários de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, e das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado, publicada em Diário da República (DR), autorizou a IP a proceder à repartição de encargos de 3,6 milhões de euros relativos ao contrato para a instalação do «GSM-R - Implementação de infraestruturas para BTS" em duas ligações ferroviárias, entre elas, o troço Nine-Valença.

Fonte da IP explicou à Lusa que o "GSM-R é um sistema de comunicação ferroviária, o mais avançado e usado nas principais redes ferroviária da Europa e do mundo".

"Este sistema, que a IP está a instalar na Rede Ferroviária Nacional, assegura uma importante melhoria da capacidade, fiabilidade, disponibilidade e qualidade das comunicações de voz e dados entre os comboios e os Centros de Comando Operacionais, e consequentemente a segurança e produtividade da exploração ferroviária".

A mesma fonte adiantou que com a publicação daquela portaria em DR, a IP poderá "proceder, em breve, ao lançamento do concurso público" para a implementação daquele sistema.