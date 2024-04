O Instituto Nacional de Estatística revelou que a carga fiscal ficou em 35,8% do PIB, menos duas décimas face a 2022 e abaixo da média da União Europeia.



A receita com impostos diretos aumentou quase 11%, sobretudo a evolução das receitas do IRS e do IRC.



Já os impostos indiretos cresceram mais de 5%, com destaque para o IVA e o Imposto sobre Produtos Petrolíferos.



A carga fiscal inclui receitas de impostos e contribuições para a segurança social.