Primeiro-ministro irlandês defende "livre comércio" em encontro com Xi Jinping em Pequim

"Acreditamos no livre comércio, em boas relações, e, no que respeita em particular ao comércio, acreditamos que é fundamental trabalharmos juntos para o promover", afirmou Martin, numa reunião com Xi no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

A visita de cinco dias à China é a primeira de um chefe de Governo irlandês desde 2012 e visa reforçar os laços bilaterais, numa altura em que Dublin se prepara para assumir, em julho, a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

Xi Jinping saudou a evolução das relações sino-irlandesas e sublinhou que o volume de comércio bilateral "quadruplicou" desde 2012, quando os dois países estabeleceram uma parceria estratégica mutuamente benéfica.

"A China deseja reforçar a comunicação estratégica com a Irlanda, aprofundar a confiança política mútua e ampliar a cooperação concreta, em benefício dos dois povos e para impulsionar as relações sino-europeias", declarou o chefe de Estado chinês.

Martin deverá ainda reunir-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, antes de se deslocar a Xangai, o centro financeiro da China.

Segundo dados do Governo irlandês, a China é o principal parceiro comercial da Irlanda na Ásia e o quinto maior a nível global. A Irlanda exporta sobretudo equipamentos médicos, produtos farmacêuticos, bens agroalimentares e serviços informáticos e financeiros para o mercado chinês.

O encontro decorre num contexto de crescente alarme por parte da UE face ao desequilíbrio comercial com a China, com Bruxelas a acusar Pequim de dificultar o acesso ao seu mercado interno.