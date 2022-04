Primeiro trimestre. PIB cresce 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia

"O PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de 11,9 por cento no primeiro trimestre de 2022 (5,9 por cento no trimestre anterior)", refere o INE.

, explica o instituto,

O INE escreve que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou no primeiro trimestre, assinalando o crescimento mais acentuado do consumo privado.



, a par de um abrandamento, em volume, das importações de bens e serviços e uma ténue aceleração das exportações, a espelhar a retoma do turismo.Da comparação em cadeia, face ao quarto trimestre de 2021, resulta que o PIB cresceu 2,6 por cento em volume; no trimestre anterior o crescimento em cadeia fora de 1,7 por cento.

Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do primeiro trimestre de 2022 serão conhecidos a 31 de maio.

Tal desempenho decorre de um contributo mais positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB, em parte justificada pela aceleração do consumo privado.No primeiro trimestre do ano passado, o PIB recuou 5,4 por cento em termos homólogos e 2,9 em cadeia. Já no último trimestre do ano passado a economia teve um crescimento homólogo de 5,9 por cento e de 1,7 em cadeia.Recorde-se que,

c/ Lusa