Valor mais alto em 29 anos. Inflação cresce para 7,2% em abril

Segundo o Instituto Nacional de Estatística,

"Trata-se do valor mais elevado registado desde março de 1993", assinala o INE.



O indicador de inflação subjacente - índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos - terá sofrido uma variação de cinco por cento, contra 3,8 no mês anterior, naquele que será o registo mais pronunciado desde setembro de 1995.

Os dados definitivos da inflação em abril de 2022 serão publicados a 11 de maio.



O índice referente aos produtos alimentares não transformados terá sofrido uma variação de 9,5 por cento, acima dos 5,8 de março.



Relativamente ao mês anterior, a variação do IPC terá sido de 2,2 por cento (2,5 por cento em março e 0,4 em abril de 2021), calculando-se uma variação média, nos últimos 12 meses, de 2,8 por cento (2,2 por cento no mês anterior).



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor terá registado uma variação homóloga de 7,4 por cento em abril, face aos 5,5 do mês predecessor.

Zona Euro

O Eurostat publicou também esta sexta-feira a sua estimativa rápida relativa à inflação na Zona Euro: a taxa de inflação homóloga terá aumentado, em abril, para os 7,5 por cento, face aos 7,4 de março, e aos 1,6 do mesmo mês de 2021.



Ainda de acordo com o gabinete europeu de estatísticas, a inflação foi potenciada pelo preço dos combustíveis, que tiveram um aumento homólogo de 38 por cento.



A taxa de inflação no bloco da moeda única e na União Europeia tem vindo a acelerar desde junho de 2021. Fixa valores históricos desde novembro.



c/ Lusa