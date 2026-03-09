Principais bolsas chinesas abrem a cair 2,68%

A quebra verificou-se depois de o preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, ter ultrapassado hoje os 118 dólares (102 euros) por barril, devido ao conflito no Médio Oriente.

Os mercados de Xangai e Shenzhen caíram 0,62% e 1,78%, respetivamente, ao iniciarem a atividade após o fim de semana.

No último ano, o mercado de Xangai registou um crescimento de 22,5%, enquanto o de Shenzhen valorizou 30,9 % no mesmo período.

Entretanto, o índice de referência da Bolsa de Hong Kong, o Hang Seng, estazva a recuou 2,68% poucas horas depois da abertura. O aumento da tensão no Médio Oriente e a expectativa de novos ataques penalizaram o índice de Hong Kong, que tinha avançado cerca de 8,3% nos últimos doze meses.

Estes mercados seguiram a tendência marcada pelo principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, e pelo Kospi sul-coreano, que sofreram quedas superiores a 5% e 6,67%, respetivamente, no início das operações de hoje.

Analistas consideraram o aumento do preço do petróleo um sinal de preocupação pelo impacto do agravamento do conflito no estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

A China, principal parceiro comercial de Teerão e maior comprador de petróleo iraniano, condenou repetidamente os ataques contra o Irão por "violarem a soberania" do país persa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou no domingo que a guerra no Irão "nunca deveria ter começado" e apelou ao "cessar imediato das operações militares para prevenir uma escalada e a expansão da guerra".