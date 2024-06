Principais bolsas europeias abrem no `vermelho`

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,05%, para 516,32 pontos, fugindo às baixas generalizadas pelas principais bolsas europeias.

As bolsas de Milão e Paris apresentavam as maiores quebras, perdendo, respetivamente, 0,85% e 0,79% desde o início da sessão.

Madrid recuava 0,31%, Frankfurt 0,21% e Londres 0,07%.

Os investidores aguardam a intervenção de Lagarde, prevista para as 18:30 de Lisboa, já com mercados encerrados, para ver se é sugerido algum ponto sobre a próxima estratégia de política monetária do BCE.

Wall Street fechou na quinta-feira em terreno misto, com o S&P 500 a subir 0,23% e a registar o quarto dia consecutivo com máximos históricos, empurrado pela crença de que as pressões inflacionistas podem estar a abrandar nos Estados Unidos da América.

O Dow Jones, o principal indicador, caiu 0,17%, para 38.647 pontos, e o tecnológico Nasdaq subiu 0,34%, para 17.667.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje, a cotar-se a 82,39 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 82,31 dólares à mesma hora de quinta-feira.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0713 dólares, contra 1,0814 dólares na sessão anterior.