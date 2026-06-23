Principal negociador iraniano diz que Teerão irá gerir estreito de Ormuz

"Todos devem saber que a administração do estreito de Ormuz nunca mais voltará a ser como era antes da guerra", disse na segunda-feira Ghalibaf, citado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

"É claro que as normas internacionais serão respeitadas, mas o Irão vai gerir o estreito de Ormuz", acrescentou Ghalibaf, que lidera as negociações com os Estados Unidos (EUA) para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

As declarações do também presidente do parlamento do Irão surgiram horas depois de Ghalibaf ter participado, na Suíça, numa primeira ronda de negociações com representantes dos EUA.

"Esta viagem rendeu conquistas significativas, particularmente no que diz respeito às discussões sobre o estreito, sobre o Líbano, a questão das sanções sobre o petróleo e o desbloqueio de ativos congelados", concluiu o negociador.

"É claro que acreditamos que estamos apenas no início deste processo e devemos continuar os nossos esforços", explicou ainda Ghalibaf, num vídeo publicado na plataforma de mensagens Telegram.

O negociador firmou que Israel se opõe "ferozmente a este processo negocial, que considera uma ameaça à sua própria existência e que procura sabotar".

Mohammad Bagher Ghalibaf e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, estiveram hoje na capital de Omã, Mascate, com o estreito de Ormuz na agenda.

Abbas Araghchi reuniu-se com o homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, que, de acordo com uma mensagem publicada nas redes sociais, defendeu a navegação "segura e sem custos" pelo estreito de Ormuz.

Ao final da tarde de segunda-feira no Irão, a plataforma de rastreio marítimo Kpler já tinha registado 26 trânsitos de navios cargueiros.

Os dados de navegação da AXSMarine também indicam pelo menos 26 embarcações comerciais em trânsito pelo estreito até à manhã de segunda-feira, incluindo porta-contentores.

Este nível aproxima-se dos registos na quinta-feira e no sábado, após a assinatura oficial do memorando, quando o tráfego de navios comerciais rondava os 30 por dia.

O estreito de Ormuz foi reaberto na semana passada, após um acordo entre o Irão e os Estados Unidos com o objetivo de pôr fim à guerra no Médio Oriente, mas Teerão anunciou no sábado um novo bloqueio em resposta aos ataques israelitas no Líbano.

Desde então, Teerão e Washington acordaram mecanismos para pôr fim aos combates no Líbano e garantir a segurança do estreito de Ormuz.

Nesta fase, os dois lados concordaram com uma linha de contacto para "evitar incidentes e problemas de comunicação", segundo os mediadores do Qatar e do Paquistão.