Privatização da TAP. Governo garante salvaguarda do "hub" de Lisboa

O Governo define algumas condições que considera obrigatórias para a venda do capital minoritário da TAP: desde logo, que se mantenha o hub de Lisboa

O aeroporto Humberto Delgado deverá continuar a ser uma importante placa giratória de passageiros e carga para outros destinos.



Outra das exigências é que se mantenha a marca TAP. A sede e a direção da companhia aérea terão de permanecer em Lisboa.



Mas o comprador terá também de investir no desenvolvimento dos aeroportos do Porto, Faro e das regiões autónomas.



Terão de ser mantidas as rotas consideradas estratégicas em que a TAP já opera.



A nova gestão terá ainda assumir o compromisso de reforçar a frota de aviões e de abrir novas rotas.