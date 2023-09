Privatização TAP. Lufthansa considera participação no capital da empresa "interessante"

, afirmou a Lufthansa num comunicado, citado pela agência AFP.

A gigante alemã sublinha que as duas empresas "se complementariam muito bem, nomeadamente graças à rede de rotas da TAP para e da América do Sul".







O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o diploma que enquadra a privatização de pelo menos 51 por cento do capital da TAP, reservando até 5% para os trabalhadores.





O ministro das Finanças sustentou, após a reunião do Executivo, que o processo visa o "crescimento da companhia", com a conservação do hub em Portugal, e o "crescimento do emprego", na perspetiva de que o futuro investidor demonstre esta intenção. Medina indicou que o executivo procura um "investidor de escala" no setor aéreo no contexto da reprivatização da TAP, que voltou à esfera do Estado durante a pandemia.







Os concorrentes europeus da Lufthansa, a Air France-KLM e o grupo IAG (British Airways e Iberia), também estão entre os potenciais candidatos a uma aquisição.







Na quarta-feira, o CEO da dona da British e da Iberia mostrou estar interessado nas condições da privatização da TAP, considerando que "seria algo interessante" para o grupo.



"Estamos sempre abertos a ter grandes empresas, grandes marcas no nosso portefólio e, para ser honesto, queremos ver as condições da privatização da TAP, porque penso que seria algo interessante para nós", disse Gallego durante uma intervenção no World Aviation Festival, em Lisboa.





O ministro das Infraestruturas diz que os resultados positivos da TAP fazem com que este seja “o momento certo” para avançar com o processo de reprivatização. Já os sindicatos não estão muito satisfeitos com o diploma, mostrando-se preocupados com o futuro da empresa e com a manutenção do hub em Portugal.







A TAP foi totalmente renacionalizada com urgência em 2020, beneficiando de uma injeção de 3,2 mil milhões de euros de fundos públicos acompanhada de um plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia.



No primeiro semestre deste ano, a TAP gerou um lucro de 22,9 milhões, comparando com um resultado negativo de 202,1 milhões de euros registado um ano antes.