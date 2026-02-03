Procura de crédito por PME aumentou no 4.º trimestre de 2025 - BdP

Nos dados divulgados hoje, referentes ao questionário enviado aos bancos no dia 15 de dezembro de 2025, o BdP concluiu que se verificou um aumento da procura de empréstimos por parte de PME no quarto trimestre, face ao trimestre anterior.

Os fatores que contribuíram para esta situação foram "as necessidades de financiamento de existências e de fundo de maneio e, em menor grau, as necessidades de financiamento do investimento e o nível geral das taxas de juro contribuíram para o aumento da procura nas PME", segundo explica o banco central.

Por outro lado, o "recurso à geração interna de fundos como fonte de financiamento alternativa contribuiu ligeiramente para diminuir a procura de empréstimos por empresas, ao qual acresce a emissão de títulos de dívida no segmento das grandes empresas".

Já no que diz respeito às expectativas para o início deste ano, estas apontam para um aumento da procura de empréstimos por empresas, sobretudo PME e empréstimos de curto prazo.

Este inquérito tem também dados sobre a oferta de crédito, mas não há alterações para empresas e particulares.

O BdP analisou ainda a exposição dos bancos portugueses e da área do euro às tensões comerciais e incerteza associada, mas concluiu, no Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, que "a maioria dos bancos portugueses considera que a sua exposição a alterações nas políticas comerciais --- por via do crédito concedido a empresas com exposição ao comércio internacional --- foi pouco importante nos últimos 12 meses e prevê que esta avaliação se mantenha nos próximos 12 meses".