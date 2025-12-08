Procura de viagens no fim de ano aumenta com Madeira, Brasil e Marrocos a liderarem

Apesar de estas serem as principais conclusões dos operadores turísticos e rede de agências de viagens ouvidos pela Lusa, também se nota um padrão transversal de programações de fim de ano esgotadas em grupos organizados para rotas longínquas, que estão a despertar maior interesse entre os turistas portugueses, cada vez mais disponíveis para experiências longas e diferenciadas, dizem.

"Este período para o fim de ano é sempre normal termos `muito apetite` para a Madeira. As vendas estão superiores face ao ano passado para a Madeira e Brasil. A Madeira e o seu fogo-de-artifício são muito procurados. E para o Brasil os `charters` [voos fretados] dos operadores estão com uma boa ocupação, com boas vendas, mas cada vez mais há pacotes à medida feitos para essa altura", disse o diretor de Operações da Bestravel, Ricardo Teles, à Lusa.

"Pela proximidade e por todo o trabalho que tem sido feito ao longo do ano, Marrocos também tem muita procura para o fim de ano, principalmente Marraquexe (...)", acrescentou.

Opções de destino dos portugueses confirmadas também pela responsável de operações da Solférias, Sónia Regateiro, e pelo presidente executivo (CEO) da Pinto Lopes Viagens, Rui Pinto Lopes.

"Neste fim de ano, o Brasil continuou a ser, mais uma vez, um `top seller` [mais vendido]. Contamos com três voos `charter` para o Brasil que voltaram a encher. Infelizmente, não conseguimos viabilizar o quarto avião à partida de Portugal - que venderíamos -, pela falta de procura de brasileiros para o nosso país, o que foi uma pena", explicou Sónia Regateiro.

Neste operador, seguem-se Cabo Verde, que "continua a ser muito procurado" para a passagem de ano - "é um destino a quatro horas de Lisboa, ideal para famílias e que, nesta altura, continua a ter um clima ameno onde se consegue fazer praia" - e a Madeira.

"A Solférias este ano volta a contar com três voos `charter` para o Funchal no `réveillon`, do Porto e de Lisboa, completamente cheios. Mais um sucesso", disse a responsável.

O CEO da Pinto Lopes Viagens também confirma ter "vários grupos" em Marrocos, como habitualmente, explicando optarem mais por circuitos em vez de uma só cidade. "Vamos andar entre Marraquexe, Fez, deserto, Casablanca, Rabat", afirmou.

O que tem mudado, confirmaram, é a preferência apenas por dois ou três destinos nacionais, que tradicionalmente se cingiam ao Funchal, Serra da Estrela e Algarve.

"Temos muita procura também por outros destinos em Portugal. Já falámos na Madeira como ilhas - ainda menos para os Açores, mas está a subir relativamente a anos anteriores -, depois no continente temos o Porto e até outros diversificados. Não nos esqueçamos que o destino que as agências mais vendem é Portugal", refere o responsável da Bestravel.

"Fim de ano está todo ele esgotado", sublinhou Rui Pinto Lopes, confirmando, depois, que lançaram novidades em Portugal e Espanha, do Alentejo, ao centro, "como Tomar", ou em Espanha, "da Galiza a Toledo (...)".

Os operadores e rede de agências apontaram ainda outras rotas, algumas esgotadas, para esta altura, que vão desde outros destinos na Europa, ao Médio Oriente, África e Ásia, entre os quais se encontram os "Bálticos, Islândia, Lapónia" ou "o circuito dos Emirados", ao "Dubai e Catar" da Bestravel ou a "São Tomé e Príncipe, México e Cuba" na Solférias.

Confirmada por todos foi a subida generalizada dos preços este ano, motivada, sobretudo, disseram, pelos custos da aviação e preços da hotelaria. A elevada procura também pressiona os preços, lembraram.

Os operadores turísticos e agências de viagens falaram no âmbito do 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens, que decorreu em Macau, na semana passada.