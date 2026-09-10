Produção de petróleo dos EUA continua a bater recordes sucessivos

Na semana terminada em 04 de setembro, foram produzidos 13,95 milhões de barris por dia nos Estados Unidos, revelou hoje a Agência Internacional da Energia (AIE).

Trata-se de mais 500.000 barris do que no ano anterior.

O conflito entre Washington e Teerão abalou o mercado petrolífero e prejudicou as exportações de hidrocarbonetos do Golfo. A subida vertiginosa dos preços torna a produção noutros países mais rentável.

O aumento do ritmo de produção norte-americano continua, no entanto, longe de compensar as perdas do Médio Oriente.

Para compensar os efeitos da sua guerra, Washington retirou mais 1,2 milhões de barris da sua reserva estratégica, que se encontra no nível mais baixo desde novembro de 1982.

As refinarias continuaram a funcionar em pleno ritmo (a 97,8% da sua capacidade), sendo a procura de produtos refinados, como a gasolina ou o gasóleo, ainda mais forte do que a do crude, o que impulsionou os preços.

Segundo a EIA, os `stocks`, por sua vez, diminuíram em cerca de 400.000 barris, quando o mercado antecipava uma queda mais acentuada (-1,35 milhões), de acordo com a mediana de um consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

As importações estabilizaram (+0,80%), enquanto as exportações de petróleo bruto registaram uma desaceleração (-23,78%).