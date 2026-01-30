Produção petrolífera de Angola atinge 1,03 milhões de barris por dia em dezembro

De acordo com o documento, a produção média diária realizada ficou abaixo da produção prevista para o mês, fixada em 1.080.238 barris por dia.

A produção total de petróleo e líquidos associados ascendeu a 32.660.115 barris de óleo equivalente, correspondendo a uma média diária de 1.053.552 barris de óleo equivalente por dia.

No mesmo período, a produção de gás associado atingiu 85.425 milhões de pés cúbicos, com uma média diária de 2.756 milhões de pés cúbicos, dos quais 1.210 milhões de pés cúbicos por dia foram reinjetados, 856 milhões destinados à fábrica Angola LNG e 318 milhões utilizados para geração de energia nas instalações petrolíferas, segundo a ANPG.

Em dezembro, o país exportou 35.258.138 barris de petróleo, o que corresponde a uma média diária de 1.137.359 barris, acima da previsão mensal de 1.108.226 barris por dia.

Face a novembro de 2025, quando a produção média diária se situou em 1.060.660 barris, os dados de dezembro refletem uma redução mensal da produção, mantendo-se, ainda assim, acima de um milhão de barris por dia.

Em termos homólogos, a produção de dezembro de 2025 ficou ligeiramente acima da registada em dezembro de 2024, quando Angola produziu 31.763.054 barris, com uma média diária de 1.024.615 barris, segundo os dados históricos ANPG.