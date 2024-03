Produtores de vinho mantêm presença forte na maior feira do mundo apesar de 2023 negativo

O presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, revela que os resultados menos animadores das vendas do setor, no ano passado, não abalaram a vontade dos produtores de estar na ProWein, que começa no domingo na Alemanha, sexto maior mercado de destino das exportações.

"Alguma redução que houve no mercado nacional faz com que os produtores nacionais se virem para fora e tentem encontrar outros mercados para os seus vinhos, para continuarem a vender e a crescer", assegurou, em declarações à agência Lusa.

Com um total de 330 expositores e cerca de 3.500 m2 de espaço ocupado, Portugal é o quinto maior expositor do certame, a seguir a Itália, França, Alemanha e Espanha.

"Esta é a maior feira do mundo, uma feira internacional (...) aparecem compradores do mundo inteiro (...) Sendo a maior, e com mais visibilidade, a nossa presença é muito importante", sublinhou Frederico Falcão.

As exportações de vinhos atingiram os 928 milhões de euros em 2023, um recuo de 1,2% em comparação com 2022. Em 2022, e pela primeira vez desde 2016, verificou-se uma diminuição para o mercado alemão, tanto em valor como em volume.

"O mercado alemão vinha a cair muito, e depois, acabou o ano a cair perto de 0,9%. Não foi uma quebra assim tão grande", apontou o presidente da ViniPortugal, confiante na recuperação dos valores a partir do segundo semestre de 2024.

"Sabemos que os alemães são muito cautelosos quando começa a haver alguma instabilidade financeira (...) Aquilo que esperamos é que o mercado da Alemanha tenha um comportamento semelhante ao que teve antes de 2023 e que seja um mercado que continue a crescer em termos de compras de vinhos portugueses", continuou.

De acordo com dados preliminares publicados pelo Destatis (a Agência Federal de Estatística) e compilados pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), a Alemanha importou, em 2023, 166 mil hectolitros de vinhos portugueses, que corresponde a 50 milhões de euros.

A 28.ª edição da ProWein começa no domingo e termina no dia 12 de março com a participação de cerca de 5.300 expositores de 65 países.