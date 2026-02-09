Proença-a-Nova tem 7 milhões de euros de prejuízos em espaços públicos
O concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, numa avaliação preliminar, regista só em espaços públicos cerca de sete milhões de euros (ME) de prejuízos, revelou hoje à Lusa o presidente da Câmara.
"Só em edifícios e espaços públicos do concelho temos cerca de sete milhões de euros, que vamos reportar à CCDRC [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro]. Depois há ainda os prejuízos de privados. Temos as empresas e cerca de 500 habitações danificadas", adiantou João Lobo à agência Lusa.
O autarca disse ainda que a reposição do fornecimento de energia elétrica no concelho está praticamente concluído e espera que isso aconteça ainda durante o dia de hoje.
"Falta apenas repor o fornecimento de energia elétrica nas localidades de Pernadas e Serimógão. Segundo a informação da E-Redes, espero que ainda seja possível terminar esse trabalho hoje", realçou.