Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo em marcha

Foto: Alvaro Carrilho - Unsplash

No Alentejo, a expectativa é a de que as vindimas não venham a estar em risco com a seca – pelo menos este ano. Mas os dias sem chuva reavivam memórias antigas e há quem já não esteja disposto a passar pela mesma incerteza.