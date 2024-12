Proibição da pesca da sardinha deixa armadores portugueses revoltados

O máximo definido para a frota portuguesa, este ano, foi de 29.500 toneladas, limite que estava prestes a ser atingido.







O presidente da Organização de Produtores de Peixe do Centro Litoral, António Lé, recorda que foram feitos sacrifícios a bem da reserva e recuperação do recurso marinho. E faz notar que os espanhóis continuam a pescar.Sete meses depois do arranque, os armadores consideram que, no geral, a época da sardinha foi positiva, mas podia ter terminado melhor se a postura do Governo tivesse sido outra.O presidente da Organização de Produtores de Peixe do Centro Litoral defende que osda pesca precisam de mais estudo e atenção.