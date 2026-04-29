Economia
Proibição de compra de ações. Governador do BdP achava que regra só se aplicava a bancos
O governador do Banco de Portugal diz que investiu em ações já depois de assumir o cargo por entender que apenas estava impedido de comprar ações de bancos.
Numa nota publicada no site do banco central, Álvaro Santos Pereira confirma que investiu em títulos da Galp, da Jerónimo Martins, da Nestlé e da Navigator, empresas que o Banco de Portugal não supervisiona.
Estas transações, garante, foram comunicadas ao Banco Central Europeu que esclareceu, a 1 de abril, que Álvaro Santos Pereira não podia adquirir ações, mesmo de empresas não-financeiras.
O governador assegura que já vendeu as ações, tal como exigido pelo BCE, e revela que o lucro que obteve com a venda será doado a uma instituição de responsabilidade social.