Proibição de compra de ações. Governador do BdP achava que regra só se aplicava a bancos

Proibição de compra de ações. Governador do BdP achava que regra só se aplicava a bancos

O governador do Banco de Portugal diz que investiu em ações já depois de assumir o cargo por entender que apenas estava impedido de comprar ações de bancos.

RTP /
Foto: Manuel de Almeida - Lusa

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Numa nota publicada no site do banco central, Álvaro Santos Pereira confirma que investiu em títulos da Galp, da Jerónimo Martins, da Nestlé e da Navigator, empresas que o Banco de Portugal não supervisiona.

Estas transações, garante, foram comunicadas ao Banco Central Europeu que esclareceu, a 1 de abril, que Álvaro Santos Pereira não podia adquirir ações, mesmo de empresas não-financeiras.

O governador assegura que já vendeu as ações, tal como exigido pelo BCE, e revela que o lucro que obteve com a venda será doado a uma instituição de responsabilidade social.

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