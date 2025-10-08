Proposta de Orçamento do Estado de 2026 entregue esta quinta-feira

(em atualização)

O documento vai ser entregue no Parlamento pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ao meio-dia de quinta-feira. Às 13h15 está marcada uma conferência de imprensa para a apresentação da proposta de orçamento.

A proposta vai ser entregue um dia antes do prazo definido na lei.

O segundo orçamento elaborado pela equipa das Finanças liderada por Joaquim Miranda Sarmento, cuja proposta já foi aprovada em Conselho de Ministros, será discutido na generalidade no final do mês, com a votação final global agendada para 27 de novembro.

Para além das medidas incluídas no pacote de habitação, sabe-se que a descida do IRC e do IRS serão duas das bandeiras do Governo neste orçamento, assim como a subida do salário mínimo.



