Proposta de Orçamento do Estado de 2026 entregue esta quinta-feira
A proposta de Orçamento do Estado para 2026 vai ser entregue no Parlamento esta quinta-feira, um dia antes do prazo. O anúncio foi feito pelo Ministério das Finanças, em comunicado, esta quarta-feira.
(em atualização)
O documento vai ser entregue no Parlamento pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ao meio-dia de quinta-feira. Às 13h15 está marcada uma conferência de imprensa para a apresentação da proposta de orçamento.
A proposta vai ser entregue um dia antes do prazo definido na lei.
O segundo orçamento elaborado pela equipa das Finanças liderada por Joaquim Miranda Sarmento, cuja proposta já foi aprovada em Conselho de Ministros, será discutido na generalidade no final do mês, com a votação final global agendada para 27 de novembro.
Para além das medidas incluídas no pacote de habitação, sabe-se que a descida do IRC e do IRS serão duas das bandeiras do Governo neste orçamento, assim como a subida do salário mínimo.