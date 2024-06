Foi aprovada no Parlamento uma proposta do PS para aplicar a taxa de 6% de IVA na eletricidade aos primeiros 200 quilowatts-hora consumidos por mês. É o dobro do consumo abrangido atualmente pela taxa reduzida de IVA. A proposta foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças com a abstenção do Chega e os votos contra do PSD.