Providência cautelar obriga a corte de ligação ao porto de abrigo de Sesimbra

Num comunicado conjunto, a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Câmara Municipal de Sesimbra dizem que a última vistoria, na terça-feira, confirmou a existência de condições técnicas para o troço funcionar, mas uma providência cautelar obrigou ao encerramento.

Explicam ainda que, na sequência de alguns sinais de instabilidade verificados num talude da EN 378, a IP procedeu, ao longo das últimas semanas, a avaliações técnicas no local e, com as intervenções efetuadas e os condicionamentos impostos, a via funcionava em condições de segurança.

Esta situação ocorreu depois de um período de encerramento da via, que reabriu ao trânsito a 20 de fevereiro, uma decisão tomada "com base em critérios exclusivamente técnicos, e em articulação com a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Sesimbra", refere a nota.

Reiteram ainda que a mais recente verificação técnica, realizada na terça-feira, "reiterou a conformidade das condições existentes com a circulação rodoviária".

A IP e a Câmara Municipal de Sesimbra, distrito de Setúbal, reafirmam que todas as decisões adotadas "assentam exclusivamente em critérios técnicos e no interesse público" e dizem que continuarão a envidar todos os esforços para repor a circulação neste troço, que consideram estruturante do concelho.

O corte do troço de ligação ao porto de abrigo de Sesimbra impede o descarregamento de pescado e o abastecimento de combustível, com impacto direto na atividade económica da zona portuária.

Esta situação com a EN 378 está relacionada com o mau tempo que afetou Portugal continental há cerca de um mês.