Providência cautelar obriga a corte de ligação ao porto de abrigo de Sesimbra
O troço de ligação ao porto de abrigo de Sesimbra da Estrada Nacional (EN) 378, danificado devido ao mau tempo, foi encerrado hoje, na sequência de uma providência cautelar interposta por particulares com interesses na área envolvente.
Num comunicado conjunto, a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Câmara Municipal de Sesimbra dizem que a última vistoria, na terça-feira, confirmou a existência de condições técnicas para o troço funcionar, mas uma providência cautelar obrigou ao encerramento.
Explicam ainda que, na sequência de alguns sinais de instabilidade verificados num talude da EN 378, a IP procedeu, ao longo das últimas semanas, a avaliações técnicas no local e, com as intervenções efetuadas e os condicionamentos impostos, a via funcionava em condições de segurança.
Esta situação ocorreu depois de um período de encerramento da via, que reabriu ao trânsito a 20 de fevereiro, uma decisão tomada "com base em critérios exclusivamente técnicos, e em articulação com a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Sesimbra", refere a nota.
Reiteram ainda que a mais recente verificação técnica, realizada na terça-feira, "reiterou a conformidade das condições existentes com a circulação rodoviária".
A IP e a Câmara Municipal de Sesimbra, distrito de Setúbal, reafirmam que todas as decisões adotadas "assentam exclusivamente em critérios técnicos e no interesse público" e dizem que continuarão a envidar todos os esforços para repor a circulação neste troço, que consideram estruturante do concelho.
O corte do troço de ligação ao porto de abrigo de Sesimbra impede o descarregamento de pescado e o abastecimento de combustível, com impacto direto na atividade económica da zona portuária.
Esta situação com a EN 378 está relacionada com o mau tempo que afetou Portugal continental há cerca de um mês.