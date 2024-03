As contas públicas terminaram 2023 com um saldo positivo de 1,2% da riqueza criada no país. É a segunda vez nos últimos 50 anos que o país regista um excedente orçamental. A primeira vez foi em 2019, com um saldo positivo de 0,1%. Em valor, o novo governo fica com 3.200 milhões de euros nos cofres do Estado. O Instituto de Estatística apurou também o valor da dívida pública: ficou nos 99,1%.