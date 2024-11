PS pede respostas ao Governo por cancelamento de concursos do IHRU

"Nós vimos com muita preocupação o que se passou com os concursos que foram cancelados pelo IHRU. Nós temos vindo a denunciar com preocupação a falta de vontade política do Governo a nível das respostas de habitação pública para a classe média", afirmou à Lusa a deputada do PS Maria Begonha.

Em causa está a decisão do IHRU de anular os últimos sorteios de casas do programa Arrendar para Subarrendar na sequência de "problemas informáticos" com estes concursos, o que já motivou a abertura de uma auditoria por este instituto.

A deputada socialista sublinhou que o erro já foi assumido pelo IHRU, mas mostrou preocupação com "o silêncio do Governo" e por isso o grupo parlamentar do PS questionou o Ministério das Infraestruturas e Habitação porque faltam "respostas ainda face ao que se passou".

"Estes concursos para a classe média até foram revestidos de um erro mais grave na nossa perspetiva: é que as casas já tinham sido atribuídas e temos um conjunto de famílias que acharam que iam receber uma casa que agora estão sem resposta", criticou.

O PS quer saber para quando haverá essa resposta e "o que é que motiva estes erros que ocorreram".

"O Governo tem revelado falta de vontade política em ter respostas para a classe média e portanto tem que ter aqui um duplo cuidado de mostrar que está empenhado em que estes concursos vão a bom porto e que estas casas para a classe média sejam atribuídas", referiu.

Outra das perguntas que Maria Begonha quer ver respondida pelo ministério é "o que é que motivou estes erros e o que é que o Governo vai fazer para corrigir estes erros".

"Que resposta é que vai o Governo dar a estas famílias para com quem falhou. Erros acontecem, mas a preocupação agora está colocada no futuro", enfatizou.

Na pergunta enviada ao ministério tutelado por Miguel Pinto Luz, o PS referiu que "este programa foi criado na anterior legislatura" e que a atribuição de casas pelo IHRU "é um esforço que deve continuar e ser aprofundado".

"A atribuição destas casas, mediante concurso, deve dar garantias de transparência e fiabilidade. Cancelar concursos, já após a atribuição ser comunicada aos candidatos e sem uma fundamentação esclarecedora, conduz a uma frustração de expectativas sobre o acesso a um bem fundamental e à criação de estigmas sobre a atribuição da habitação pública que deve ser evitado", defende o PS.