PSD acredita que este é o Orçamento da "geringonça coxa"

Na intervenção do PSD, o partido afirmou que o Orçamento do Estado para 2021 será o da "geringonça coxa" e desafiou o Governo a apresentar ao Parlamento a estimativa de custos das "cedências" ao PCP e a outros "aliados circunstanciais".