O que já tinha sido antecipado só se confirmou no final do debate, mas, em vez de uma proposta em conjunto com os outros projetos, o PSD só pediu a baixa à comissão da proposta do Governo.



O requerimento apresentado pelo PSD foi aprovado pela maioria dos deputados, com abstenções do Livre e do Bloco de Esquerda.



Também as propostas sobre a baixa do IRS apresentadas pelo Chega e pela Iniciativa Liberal baixaram à comissão, sem votação.



Quanto às propostas de PS, PCP e Bloco de Esquerda, foram aprovadas.