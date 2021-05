PSD vai entregar exposição na Procuradoria-Geral da República sobre Novo Banco

"Os contribuintes portugueses vão meter 8,8 mil milhões de euros no Novo Banco e agora a Lone Star vai pegar nele limpinho e vai vendê-lo e ganhar dinheiro com isso. Então se metemos este dinheiro todo lá, porque é que as ações não são do Estado, porque é que o Novo Banco não ficou no Estado? E agora sim, com ele limpo, era vendido e o lucro da venda era para os contribuintes", defendeu Rui Rio, na "Grande Entrevista" transmitida na RTP3.

O líder do PSD anunciou que "nos próximos dias" o partido vai entregar uma exposição sobre esta instituição bancária na Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Não é uma queixa-crime, é uma exposição, não vamos pôr lá muita coisa que não esteja no domínio público, mas não percebo como é que a PGR não está a investigar uma coisa destas", disse.

Rio admitiu, contudo, que irá fazer essa exposição "com o mesmo sentimento que, infelizmente, têm dez milhões de portugueses".

"É que se calhar não vale a pena", afirmou.

Questionado sobre as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas (TdC), conhecida na segunda-feira, Rio considerou que ainda não fez "tudo o que o parlamento pediu", nomeadamente avaliar "os negócios do Novo Banco um a um para saber se os preços foram corretos ou incorretos".

"Mas diz que o Estado pagou ao Novo Banco sem verificar a fatura", afirmou, considerando que tal deu razão à posição do PSD.