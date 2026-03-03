PSI acentua perdas e EDP cai 6,60%

Cerca das 11:45 em Lisboa, o PSI acentuava a tendência da abertura e recuava 3,70% para 8.929,76 pontos, com as 16 empresas a descer de cotação.

Às ações da EDP seguiam-se as da Mota-Engil, EDP Renováveis e BCP, que recuavam 6,41% para 4,79 euros, 6,37% para 12,65 euros e 5,06% para 0,82 euros.

Com a mesma tendência, as ações da REN, Corticeira Amorim e Ibersol caíam 3,77% para 3,70 euros, 3,57% para 6,48 euros e 3,12% para 10,85 euros.