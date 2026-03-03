PSI em baixa com Mota-Engil, EDP Renováveis e EDP a caírem mais de 5,4%

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI acentuava a tendência da abertura e recuava 2,67% para 9.024,59 pontos, com as 16 empresas a descer de cotação.

As ações da Mota-Engil, EDP Renováveis e EDP cediam 5,51% para 4,84 euros, 5,48% para 12,77 euros e 5,41% para 4,30 euros.

Hoje foi anunciado que o lucro atribuível ao grupo Mota-Engil subiu 9% para 133 milhões de euros em 2025, num ano em que a empresa diz ter tido "o melhor resultado de sempre", apesar quebra de 11% de volume de negócios.

Num comunicado hoje divulgado, a construtora indica ter registado um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) recorde de 979 milhões, com uma "margem inédita" de 18%, alinhada com um crescimento de 27% da geração da Caixa (Cash-Flow operacional) para 924 milhões de euros.

Num ano com diversos "desafios internacionais", o grupo refere ter tido uma "diminuição expectável" do volume de negócios para 5.301 milhões de euros, impactado, por exemplo, pelas eleições em Portugal, pelo período de transição politica que decorre habitualmente no México no primeiro ano de mandato presidencial.

Às ações da Mota-Engil, EDP Renováveis e EDP seguiam-se as da Teixeira Duarte, BCP e REN, que recuavam 4,15% para 0,49 euros, 4,05% para 0,83 euros e 2,73% para 3,74 euros.

Com a mesma tendência, as ações da Sonae, Ibersol e Corticeira Amorim caíam 2,52% para 1,93 euros, 2,23% para 10,95 euros e 2,22% para 6,57 euros.

As ações da Semapa, Altri e CTT baixavam 1,96% para 22,53 euros, 1,70% para 4,62 euros e 1,69% para 6,96 euros.

Também a `vermelho`, as ações da NOS e Jerónimo Martins desciam 1,37% para 5,03 euros e 1,09% para 21.84 euros.

As outras duas ações que também se desvalorizavam eram as da Galp (-0,84% para 19,38 euros) e da Navigator (-0,48% para 3,32 euros).

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, afetadas pela escalada do conflito no Médio Oriente, que continua a fazer disparar o preço do petróleo e do gás.

Os mercados europeus continuam em terreno negativo perante a incerteza gerada pelo ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irão, cuja retaliação já estendeu o conflito à região do Médio Oriente.

Especialistas citados pela Efe destacam que um dos maiores focos de atenção do mercado está voltado para a energia (petróleo e gás), diante do medo de que a situação no Médio Oriente provoque um bloqueio do Estreito de Ormuz.

Como consequência, o barril de Brent, que chegou a disparar na véspera 10%, valoriza-se hoje mais 4,1%, para 80,59 dólares.

Além disso, o preço do gás natural dispara 27,70%, para 55,75 dólares.

Apesar do conflito, Wall Street conseguiu fechar com tendência mista na segunda-feira, embora os futuros dos principais indicadores antecipem neste momento uma abertura com quedas superiores a 1%.

Neste contexto de maior instabilidade, os valores refúgio sobem, nomeadamente o dólar.

O euro está em baixa e a ser negociado a 1,1633 dólares, contra 1,1688 dólares na segunda-feira.

Já o ouro e a prata desciam. A onça de ouro desce para 5.314,95 dólares, contra 5.322,12 dólares na segunda-feira, enquanto a prata cai para 86,3355 dólares, contra 89,3780 dólares.

Hoje será conhecida a estimativa preliminar da inflação na zona euro de fevereiro.