PSI em máximos com Galp a subir 2,41%

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI tinha mantido a tendência da abertura e avançava 0,35% para 8.498,90 pontos, um novo máximo desde o início de 2010, com oito `papéis` a descer e oito a subir a cotação.

Às ações da Galp seguiam-se as da NOS e da Jerónimo Martins, que também se valorizavam, designadamente, 1,35% para 4,11 euros e 1,25% para 21.02 euros.

Com a mesma tendência, as ações da Teixeira Duarte, Mota-Engil e da Sonae avançavam 0,62% para 0,65 euros, 0,50% para 5,03 euros e 0,49% para 1,64 euros.

As ações da Ibersol e da REN subiam 0,20% para 9,96 euros e 0,15% para 3,28 euros.

Em sentido contrário, as ações do BCP, Semapa e Corticeira Amorim baixavam 0,99% para 0,90 euros, 0,98% para 21,40 euros e 0,88% para 6,77 euros.

As ações da Altri, CTT e EDP Renováveis cediam 0,77% para 4,53 euros, 0,66% para 7,54 euros e 0,39% para 12,71 euros.

As outras duas ações que desciam de cotação eram as da Navigator (-0,18% para 3,24 euros) e as da EDP (-0,17% para 4,03 euros).