PSI em máximos de 16 anos com EDP Renováveis a subir mais de 2%

Cerca das 09:40 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,84% para 8.779,89 pontos, um novo máximo desde janeiro de 2010, com 10 `papéis` a subir, três a descer e três a manter a cotação (Ibersol em 10,65 euros, Semapa em 22,25 euros e Teixeira Duarte em 0,48 euros).

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Mota-Engil e da NOS, que se valorizavam 1,73% para 4,59 euros e 1,30% para 3,49 euros, bem como as da REN e do BCP, que subiam ambas 1,30% para 3,49 euros e para 0,95 euros.

Com a mesma tendência, as ações dos CTT e EDP avançavam ambas 0,87% para 6,94 euros e para 4,30 euros.

As outras três ações que subiam de cotação eram as da Sonae (+0,33% para 1,81 euros), as da Navigator (+0,31% para 3,21 euros) e as da Jerónimo Martins (+0,20% para 20,18 euros).

Em sentido contrário, as ações da Galp, Corticeira Amorim e Altri desciam 0,60% para 16,57 euros, 0,30% para 6,74 euros e 0,11% para 4,39 euros.

Na segunda-feira, a Galp divulgou dados operacionais do quarto trimestre de 2025, período em que registou uma produção média de petróleo equivalente de 113 mil barris por dia, um aumento de 2% face ao período homólogo, embora ligeiramente abaixo do trimestre anterior.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, depois de as bolsas de Madrid e de Londres terem atingido novos máximos históricos na segunda-feira, com os metais preciosos novamente a subir após as fortes quedas registadas nas últimas sessões.

Na segunda-feira, o índice IBEX 35 da bolsa de Madrid superou pela primeira vez o nível de 18.100 pontos, enquanto o índice FTSE100 da bolsa de Londres também atingiu um novo máximo de sempre depois de ter superado o nível de 10.300 pontos.

Entretanto, os metais preciosos estavam hoje novamente em alta após as fortes quedas registadas nas últimas sessões.

O ouro volta a subir 6,39%, com a onça a 4.932,66 dólares, e a prata aumenta 12,37%, até 87,8156 dólares, após as fortes quedas registadas por ambos os metais na última sexta-feira e na segunda-feira, correções que, segundo os analistas, fazem parte do comportamento técnico habitual nos metais preciosos.

Quanto ao petróleo, modera as quedas em relação a segunda-feira, quando superaram 4% diante do sentimento de desescalada da tensão entre Estados Unidos e Irão.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em abril, cede 0,47% para 65,90 dólares, contra 66,30 dólares na sessão anterior, enquanto o West Texas Intermediate (WIT), referência nos EUA, recua 0,34% para 61,94 dólares.

Wall Street fechou em alta na segunda-feira e os futuros avançam a esta hora subidas de de 0,08% para o Dow Jones e de 0,36% para o Nasdaq, num contexto em que o magnata bilionário Elon Musk anunciou que fundiu a sua empresa aeroespacial SpaceX com sua `startup` de inteligência artificial (IA) xAI.

O euro avançava para 1,1819 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1800 dólares na segunda-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.