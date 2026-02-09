PSI em máximos desde junho de 2008 liderado pela Teixeira Duarte e Mota-Engil

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,33% para 8.919,38 pontos, um máximo desde junho de 2008, com nove `papéis` a subir, seis a descer e um a manter a cotação (Ibersol em 11,05 euros).

As ações da Teixeira Duarte e da Mota-Engil lideravam as subidas e valorizavam-se 2,81% para 0,51 euros e 2,14% para 4,95 euros.